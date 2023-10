Nicola Pietrangeli resta in ospedale dopo il malore: farà altri controlli cardiologici  

© ansa

Nicola Pietrangeli resterà in ospedale fino a lunedì. L'ex campione del tennis italiano, che in carriera ha vinto 48 tornei, tra cui due Roland Garros nel 1959 e nel 1960, e da capitano non giocatore ha trionfato con gli azzurri nella Coppa Davis del 1976 in Cile, è stato ricoverato giovedì a causa di un malore accusato a casa, con giramenti di testa e vertigini, e trattenuto per precauzione la notte. Doveva dimesso venerdì ma - apprende l'ANSA - passerà il weekend al Gemelli di Roma perché il cardiologo vuole visitarlo e fargli fare ulteriori accertamenti.