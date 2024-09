Musetti cede in finale a Chengdu: vince Shang  

TENNIS

Il carrarese perde l'ultimo atto del 250 contro il cinese e padrone di casa, che si impone 7-6(4), 6-1

© afp Niente da fare per Lorenzo Musetti, che si ferma ad un passo dal trionfo a Chengdu: l'atto conclusivo del 250 cinese va al padrone di casa Juncheng Shang, che si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-1 dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Il carrarese è costretto a inseguire per tutto il match, perdendo al tie-break il primo set e subendo un pesantissimo parziale nel secondo. Per il classe 2002 è il terzo ko in una finale nel 2024.

Il 2024 resta maledetto per Lorenzo Musetti: arriva il terzo ko in altrettante finali disputate quest'anno. Dopo le delusioni del Queen's e di Umago, ecco Chengdu: stavolta, a infrangere i sogni di gloria del carrarese è Juncheng Shang, cinese e padrone di casa che si impone 7-6(4), 6-1. Un match fatto tutto di rincorsa per il classe 2002, che già nel primo set va sotto di un break (6-5) dopo aver annullato due occasioni per il 3-2 in favore di Shang, che però riesce comunque a farsi raggiungere sul tie-break. A quel punto, però, ha la meglio proprio il numero 55 al mondo, che si impone 7-4 portandosi in vantaggio nel conto dei parziali.

