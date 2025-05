Musetti: "A Roma per confermare il bel momento, voglio vincere su qualsiasi superficie"

Musetti ha fissato l'obiettivo per l'ambito torneo di Roma: "Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono a Roma per confermare questo bel momento. La mia mentalità deve essere quella di avere l'obiettivo di vincere su qualsiasi superficie, sarebbe da stupidi non pensarlo". Il giovane tennista italiano è tornato anche sulla partita persa con Draper in semifinale a Madrid: "È stata bella, me la sono giocata fino alla fine anche se ho perso. Nel secondo set mi sentivo più padrone del gioco e questo fa la differenza. Se fossi andato al terzo la partita poteva avere un altro esito". Musetti ha indicato anche il momento in cui tutto è cambiato ricominciando a risalire la classifica per poi raggiungere il grande risultato a Parigi 202, la finale a Montecarlo e il penultimo atto a Madrid nel 2025: "I due challenger giocati l'anno scorso e quello è stato punto di partenza per ripartire. Aver abbassato il livello e mettermi in una situazione difficile mi ha permesso di essere di nuovo me stesso anche in campo, ho fatto una bella stagione sull'erba e poi sono arrivate le Olimpiadi con il bronzo. L'ultima parte della stagione non è stata così importante a livello di risultati ma pesava il fatto di aver giocato parecchio".