L'Us Open non ci sta: polemica con il Roland Garros

Gli Us Open si terranno nelle date previste, dal 31 agosto al 13 settembre. Lo comunicano gli organizzatori in una nota. Lo slam newyorkese fa però sapere che si stanno "valutando tutte le opzioni, compresa quella di spostare piu' in la' il torneo". Gli organizzatori precisano però che qualsiasi decisione "non verrà presa unilateralmente" ma saranno consultati "gli altri tornei dello Slam, Atp, Wta, Itf e gli altri nostri partner come la Laver Cup".

Una nota anche un po' polemica nei confronti del Roland Garros che, unilateralmente ha deciso di spostare il torneo dal 20 settembre al 4 ottobre. Una decisione che pero' potrebbe ripercuotersi negativamente non solo sul torneo francese, ma anche sullo Us Open. Infatti, con il nuovo calendario, il Roland Garros comincera' esattamente una settimana dopo il torneo di New York, previsto dal 31 agosto al 13 settembre. Molti giocatori cosi' potrebbero scegliere di partecipare ad uno solo dei due Slam per preservare il proprio fisico. Per esempio, Nadal, potrebbe scegliere di non partecipare allo Us Open, dove ha trionfato in quattro occasioni, per giocare al meglio sull`amata terra rossa.