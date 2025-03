Masters 1000 di Indian Wells, Kyrgios si ritira dopo l'infortunio al polso: "È brutale giocare così"

"Non ho problemi a perdere una partita. Ho perso tante volte delle partite nella mia carriera. Ma sento parecchio dolore, e se non riesco a finire le partite allora è inutile. Le lacrime? Suppongo sia soltanto il carico di lavoro che ci ho messo e il fatto che tutt'ora abbia tanto dolore al polso. Ecco, suppongo che questo mi abbia fatto diventare emotivo sul finale di match, perché Indian Wells è uno dei miei tornei preferiti - ha raccontato Kyrgios -. So che ci dovrò convivere e che non è garantito che io riesca a tornare al miglior livello neanche se riuscissi a dare il meglio di me, come accaduto a Thiem. O che almeno ci vorrà tempo, come accaduto a Del Potro e Nishikori. È brutale uscire così, voglio giocare a tennis. Quando mi sono operato 18 mesi fa, se non avessi voluto giocare, non avrei dovuto provare a fare riabilitazione e provare a tornare in campo. Ma io voglio giocare a tennis, e l'infortunio ha reso tutto brutale".