Indian Wells, Sinner sfida Kokkinakis sul terreno preferito e aguzza lo sguardo verso Alcaraz

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria scenderà in campo alle 20 ore italiane per affrontare il 27enne australiano capace di sconfiggere nel 2018 Roger Federer

Jannik Sinner e il rapporto con Indian Wells, dove eravamo rimasti? Guardando al passato balza all'occhio la semifinale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, ma in questi trecentosessantacinque giorni e spiccioli tutto è cambiato. Il 22enne di Sesto Pusteria è cresciuto considerevolmente, ha conquistato la Coppa Davis e il primo Slam della carriera e ora si prepara a tornare in terra americana con i favori del pronostico. Non sarà certo il match contro l'australiano Thanasi Kokkinakis a impedirgli di prendersi il numero 2 della classifica ATP, ma mai sottovalutare le insidie, soprattutto le più banali.

La sfida in programma alle ore 20 di venerdì 8 marzo ha il sapore della rivincita per il tennista di origine greca che lo scorso anno dovette arrendersi per 6-1 6-4 al ciclone altoatesino in occasione del secondo turno degli Internazionali d'Italia. Un risultato che fa ancor più specie considerato che la terra rossa non è certo il terreno preferito da Sinner così come per Kokkinakis che ha dato il meglio di sè sul cemento di inizio stagione.

Non a caso i risultati più importanti sono arrivati all'Australian Open dove nel 2022 ha conquistato il titolo di doppio in coppia con il connazionale Nick Kyrgios e al Miami Masters dove ha avuto l'opportunità di battere Roger Federer. In carriera l'atleta nativo di Adelaide ha avuto modo di battere per tre volte un top 10 al mondo, ultimo dei quali il russo Andrej Rublev in occasione dell'Adelaide International 2 2023, tuttavia una delle costanti nella carriera di Kokkinakis sono i problemi fisici che potrebbero riemergere in una sfida impegnativa come quella di Sinner.

Vedi anche Tennis Indian Wells, Sinner: "Conta migliorare, se non lavoro sto male" Una volta appurato il proprio risultato, il fuoriclasse tricolore potrà accomodarsi in poltrona per osservare la sfida fra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Carlos Alcaraz, costretto ad andare più lontano possibile per difendere la propria posizione nella classifica Atp dai tentativi di sorpasso da parte di Sinner. L'unico precedente è nettamente a favore dello spagnolo che lo scorso anno si sbarazzò dell'azzurro agli ottavi di finale degli US Open vincendo l'incontro per 6-3 6-3 6-4. Per gli appassionati italiani che vorranno seguire il match dovranno attendere almeno la notte di sabato 9 marzo, per la precisione attorno alle 3 anche se l'orario potrebbe variare a seconda dell'esito delle altre sfide in programma sul campo centrale.

Per tenersi svegli c'è sempre l'opportunità di seguire il femminile con Elisabetta Cocciaretto che dovrà recuperare l'incontro del primo turno con l'americana Peyton Stearns, sospeso nelle scorse ore per pioggia, mentre Jasmine Paolini e Camila Giorgi dovranno affrontare rispettivamente ai trentaduesimi di finale la tedesca Tatjana Maria e la ceca Linda Noskova con inizio previsto rispettivamente per le 23.55 e l'01.05. Non ce l'hanno fatta invece Sara Errani e Martina Trevisan, sconfitte all'esordio rispettivamente da Naomi Osaka per 6-3 6-1 e dalla francese Diane Parry per 7-5 6-3.

Passo in avanti invece per il ligure Fabio Fognini che ha superato il turno battendo in rimonta lo spagnolo Bernabe' Zapata Miralles per 4-6 6-2 6-3, mentre Andrea Vavassori e Simone Bolelli affronteranno il monegasco Hugo Nys e il polacco Jan Zielinski all'01.15 per i sedicesimi di finale del torneo di doppio.