Forlan, debutto nel tennis professionistico a 45 anni! Ma l'esordio è amaro

Dopo aver abbandonato il calcio nel 2019, Diego Forlan ha ereditato dal padre e coltivato la passione per il tennis e a 45 anni l'ex attaccante di Manchester United, Villarreal, Atletico, Inter e Peñarol ha fatto il proprio esordio tra i professionisti giocando in doppio con l’argentino Federico Coria al primo turno del Challenger di Montevideo contro Boris Arias e Federico Zeballos. Un debutto amaro per l’ex stella del calcio uruguaiano, visto che è arrivata una pesante sconfitta per 6-1 6-2 in appena 49 minuti di gioco, ma comunque una giornata da ricordare: “Mi sono divertito molto. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a riempire lo stadio. Sarei già dovuto venire a giocare nel 2018, ma non avevo il tennis per poter competere a questi livelli”, le parole di Forlan in conferenza.