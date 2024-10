Dal calcio al tennis, Diego Forlan a 45 anni al via del Challenger di Montevideo

Dopo aver abbandonato il calcio nel 2019, Diego Forlan ha ereditato dal padre e coltivato la passione per il tennis e a 45 anni è pronto a fare il suo debutto tra i professionisti. L'ex attaccante uruguaiano, infatti, è stato invitato dagli organizzatori al torneo Challenger di Montevideo, in programma dall'11 al 17 novembre, dove giocherà il doppio in coppia con l'argentino Federico Coria, numero 101 della classifica Atp in singolare.