Tennis, ATP 250 Metz: Sonego batte Fognini e va in semifinale

A un anno e mezzo dall'ultima volta, Fabio Fognini torna in una semifinale di un torneo ATP: il tennista ligure ha battuto 2- (6-1, 6-2) Lorenzo Sonego nel derby azzurro ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz. Un Fognini in grande spolvero, match dominato praticamente in ogni game con la forza della prima di servizio, risposte a livello dei momenti migliori della carriera e una giusta tenuta mentale. Niente da fare per Sonego, invece, che ha corso in lungo e in largo non riuscendo a trovare nei servizi l'arma decisiva per battere il connazionale. Fognini in semifinale sfiderà il francese Ugo Humbert.