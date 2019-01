Federer scoppia in lacrime ricordando il coach morto nel 2002

07/01/2019

Roger Federer mostra a tutti la sua grande umanità non riuscendo a trattenere le lacrime nel corso di un'intervista alla CNN, parlando di un suo vecchio allenatore, Peter Carter, morto nel 2002 in un incidente d'auto durante la luna di miele. "Spero che sarebbe stato orgoglioso di me. Credo che non avrebbe voluto che io fossi un talento sprecato - ha spiegato piangendo. Credo che la sua morte sia stata una sorta di campanello d'allarme per me e ho cominciato ad allenarmi molto duramente. Mi manca così tanto".