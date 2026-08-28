Torino, ecco Perri: il portiere è atterrato a Malpensa, ora le visite

Il Torino ha un nuovo portiere. Lucas Perri è pronto a vestire la maglia granata. L'operazione con il Leeds si è conclusa dopo una lunga trattativa e l'estremo difensore è stato prelevato dal club di urbano Cairo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il brasiliano, classe 1997, è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa e ora si sta dirigendo verso Torino, dove all'Istituto di Medicuna dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il suo contratto con il club di via Viotti.