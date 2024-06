Djokovic si allena con vista sulle Olimpiadi: rientro già a Wimbledon?

TENNIS

Il tennista serbo è tornato ad allenarsi quasi a pieno regime e punta a rientrare già a Wimbledon

© Getty Images Novak Djokovic potrebbe tornare a giocare in tempo record: ad appena due settimane dall'intervento al menisco del ginocchio, l'ex numero uno del mondo è tornato ad allenarsi quasi a pieno regime, iniziando anche a lavorare sul campo con la racchetta in mano. In un video postato sui suoi profili social, si vede un Djokovic già in discreta forma e in azione, prima con un po' di corsa ed esercizi, poi con delle prove di servizio. "Tennis mi sei mancato! Continuiamo a costruire giorno per giorno", ha scritto un Nole sorridente insieme al suo team di lavoro.

L'obiettivo del tennista serbo, che da lunedì sarà di nuovo al numero 2 del ranking Atp scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz,alle quali è già confermata la sua partecipazione con la nazionale serba.

Ma non sarebbe una sorpresa se Nole riuscisse a esserci anche al via a Wimbledon, torneo che ha vinto 7 volte, in programma tra una settimana sui prati londinesi. A oggi Djokovic non ha ancora ufficializzato il suo forfait e probabilmente si prenderà tutto il tempo necessario prima di decidere se giocare o meno.