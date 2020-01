Djokovic in lacrime: "Kobe un amico, c'è sempre stato per me"

LA COMMOZIONE

Prima è sceso in campo indossando una felpa con le iniziali e i numeri 8 e 24 in onore di Kobe Bryant, poi la commovente dedica "KB 8 24 Gigi love you" e infine le lacrime. Dopo il match con Raonic, Novak Djokovic è scoppiato a piangere ricordando il campione dei Los Angeles Lakaers. "Quando ho avuto bisogno di consigli o supporto lui c'è sempre stato per me: è stato un mentore, un amico - ha detto -. Mi ha dato consigli importanti, mi ha fatto capire che dovevo continuare a credere in me stesso e nel processo che mi avrebbe fatto ritornare dove volevo essere. Il mio cuore è a pezzi nell'apprendere ciò che è accaduto a lui e alla figlia". Nole in lacrime per Kobe Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Dopo il match con Raonic, Novak Djokovic è scoppiato a piangere ricordando il campione dei Los Angeles Lakaers. "Quando ho avuto bisogno di consigli o supporto lui c'è sempre stato per me: è stato un mentore, un amico - ha detto -. Mi ha dato consigli importanti, mi ha fatto capire che dovevo continuare a credere in me stesso e nel processo che mi avrebbe fatto ritornare dove volevo essere. Il mio cuore è a pezzi nell'apprendere ciò che è accaduto a lui e alla figlia".





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Non so davvero cosa dire, sono stato colto di sorpresa dalla notizia. È stato uno dei più grandi atleti della storia, un'ispirazione per me e per molte altre persone al mondo. Kobe mi ha aiutato in un momento di difficoltà, ci eravamo incontrati e parlati in più di un'occasione. Ho avuto la fortuna d'avere una rapporto personale con lui negli ultimi 10 anni".