Djokovic imita l'esultanza di Ronaldo e scherza: "Cristiano, come l'ho fatta?"

Le sue imitazioni di Rafa Nadal e Maria Sharapova sono passate alla storia e hanno fatto ridere e divertire milioni di tifosi. Poi per non compromettere i rapporti con gli altri giocatori qualche anno fa ha detto basta, ma ora Novak Djokovic ha trovato una nuova vittima, l'amico Cristiano Ronaldo. Così, alla vigilia del via delle Atp Finals di Londra, il tennista numero 1 al mondo si è cimentato nell'imitazione della famosissima esultanza del portoghese, scherzando con lui via social: "Cristiano, come l'ho fatta?".