Tennis, incontro tra Djokovic e Ibrahimovic alle ATP Finals

Tifoso vip a sorpresa per Nole Djokovic che ieri ha festeggiato la vittoria alle ATP Finals di Torino assieme a Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, che sta riprendendosi dall'operazione al legamento del ginocchio sinistro e tornerà in campo nel 2023, ha seguito la finale contro Ruud dal vivo con moglie e figli e, a fine partita, è andato negli spogliatoi dove ha posato col serbo e la coppa. In seguito anche l'abbraccio con Goran Ivanisevic, allenatore di Djokovic.