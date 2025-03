Djokovic avvisa Sinner e Alcaraz: "La new generation busserà presto alla vostra porta..."

Ha vissuto sulla propria pelle il "sorpasso" di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la new generation del tennis mondiale. Ora, però, questo affronto potrebbe capitare a loro. Ne è certo Novak Djokovic che, in attesa di affrontare a Miami Camilo Ugo Carabelli, ha spiegato: "Fonseca? Se ne sta parlando molto da diversi mesi e lui senz'altro merita questa attenzione. È un giocatore potente e completo, ha tutti i colpi e può crescere tanto, ma ciò che colpisce è la sua capacità di trarre il meglio di quello che ha nei momenti delicati di una partita. Ma non è l'unico giovane che si sta imponendo, pensiamo a Mensik, a Tien. Non so nemmeno come chiamarla, questa new new new generation, ma di certo busserà alla porta di Sinner e Alcaraz nei prossimi anni".