Coppa Davis: Italia senza Sinner e Berrettini, Arnaldi debutta

TENNIS

Doppio forfait azzurro ma Fognini non viene convocato e si arrabbia: "Meglio sinceri e incazzati che falsi e sorridenti"

© Getty Images "Auguriamo a Jannik una pronta guarigione, sappiamo quanto lui tenga alla Davis, lo ha già dimostrato. Rispettiamo la sua decisione, sono sicuro che lo avremo a disposizione in futuro". Così Filippo Volandri, capitano azzurro in Coppa Davis, ha commentato il forfait ufficiale di Sinner alle sfide in programma a Bologna dal 12 al 17 settembre contro Canada, Svezia e Cile. Privo anche dell'infortunato Berrettini ("Non riesco a recuperare"), Volandri ha convocato Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per le sfide di settembre, Volandri ha rinunciato invece a Fabio Fognini, provocando la dura reazione del ligure sui social.

IL FORFAIT DI SINNER "Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. È sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto" questo il messaggio social di Sinner.

IL FORFAIT DI BERRETTINI "Un mix di emozioni… Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto- rottura parziale del legamento astragalico anteriore. Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia. Ho già iniziato la riabilitazione che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto e i messaggi di affetto, siete speciali" invece il messaggio di Berrettini.

LO SFOGO DI FOGNINI "Meglio essere odiati per ciò che si è che essere amati per ciò che non si è - ha scritto sul suo profilo Instagram Fognini anticipando la decisione del capitano azzurro -. Meglio essere sinceri e incazzati che falsi e sorridenti". Parole che lasciano intuire senza mezzi termini grande delusione per la scelta di non convocarlo per il doppio come ad agosto. Nonostante l'età e gli acciacchi, del resto, Fabio ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa e si aspettava forse un trattamento diverso. Soprattutto dopo l'infortunio di Berrettini e la rinuncia di Sinner post Us Open. Una situazione che rischia di aggiungere tensione alle difficoltà del campo.

LE SPIEGAZIONI DI VOLANDRI "Matteo (Berrettini, ndr) è stato ancora una volta molto sfortunato, si era messo a nostra completa disposizione, aspettava questo impegno con ansia perché sapeva che gli avrebbe fatto bene, aspettiamo anche lui per le prossime sfide", le parole del capitano azzurro. Quanto alle scelte, la coppia Bolelli-Vavassoni, sottolinea la Federtennis, ha raggiunto insieme due finali in doppio nel circuito ATP, nel 250 di Umago sulla terra rossa e nel 500 di Halle sull'erba. Per le sfide di settembre, Volandri ha rinunciato a Fabio Fognini, oggi numero 146 ATP, in corsa ai quarti di finale al Challenger di Genova. "La scelta di rinunciare a Fabio nasce dall'esigenza di avere a disposizione giocatori che mi diano massime garanzie - ha spiegato Volandri -, gli infortuni di questo periodo mi hanno convinto a prendere altre strade, sono convinto che Fabio tornerà presto ai livelli che gli appartengono" ha dichiarato il capitano. Volandri promette "di sfruttare tutta la rosa che ho a disposizione. Ho bisogno della disponibilità di tutti, ognuno deve tenersi pronto".