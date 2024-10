Dalla Serbia: Djokovic si ritira da Parigi Bercy, a rischio anche le ATP Finals

Le ATP Finals di Torino, che scattano il prossimo 10 novembre, rischiano di perdere uno dei protagonisti più attesi. Secondo quanto riportano i media serbi infatti Novak Djokovic, che sabato scorso ha vinto la finale 3°-4° posto del Six King Slam nell'ultimo match contro Nadal, non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy che è in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Il numero 4 al mondo, che è il campione in carica del 1000 indoor e detiene sette titoli francesi nel palmares, nell'ultimo anno ha dato spesso forfait a causa di problemi al ginocchio e aveva già annunciato che non avrebbe partecipato all'ATP di Belgrado. In questo modo Djokovic rischia seriamente di non qualificarsi per le ATP Finals di Torino, anche se come lui stesso ha confessato a metà settembre, "non rappresentano più un obiettivo".