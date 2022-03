Coppa Davis, Sinner vince, Sonego no: Italia-Slovacchia 1-1

COPPA DAVIS

L'Italia della Coppa Davis non ingrana e, anzi, rischia in una partita sulla carta semplice. Dopo la prima giornata, la sfida con la Slovacchia è in bilico sull'1-1, in virtù dei successi di Sinner su Gombos e di Horansky su Sonego. L'altoatesino si impone 6-4, 4-6, 6-4, soffrendo più del previsto contro il numero 110 del mondo. Ancora più clamoroso il ko del torinese, battuto 7-6 (2), 6-3 dal numero 203 Horansky. Domani il doppio e gli altri singolari. Getty Images

SINNER OK, MA CHE FATICA

Sinner fatica più del previsto, ma supera l’ostacolo Gombos nel primo singolare della sfida di Coppa Davis tra Italia e Slovacchia. L’altoatesino, undicesimo del ranking ATP, batte il suo avversario, numero 110 al mondo, in tre set, 6-4 4-6 6-4, in una partita che sembrava in controllo per buona parte della sua durata. Jannik parte bene e non concede nulla al servizio, attaccando con decisione per poi prendersi il break alla prima occasione, nel quinto game. È sufficiente per aggiudicarsi il primo set: Gombos non rientra più, senza conquistare palle break, e cede 6-4. L’italiano inaugura il secondo parziale con un break e sembra involarsi verso la vittoria. All’improvviso, però, ha un passaggio a vuoto nel quarto game e viene raggiunto sul 2-2. I servizi tengono fino al decimo game, in cui a sorpresa Sinner perde un’altra volta il turno di battuta e si arrende 6-4, alla prima occasione per l’avversario, coraggioso nello spingere la risposta sulla seconda. Rientrato in partita contro ogni pronostico, Gombos lotta su ogni palla e salva un break point nel quinto game, ma si deve arrendere nel nono alla terza occasione, trafitto dal dritto in avanzamento dell’italiano. Sinner non spreca più sul proprio servizio e chiude 6-4, portando l’Italia in vantaggio nel confronto. Nei prossimi match dovrà lavorare soprattutto sulla costanza: troppi i 56 gratuiti concessi oggi.



SONEGO STECCA E CI INGUAIA

Non rispetta il pronostico invece Sonego, trafitto 7-6 (2), 6-3 da un sorprendente Horansky. Il torinese non riesce a esprimere un tennis all’altezza delle aspettative, si concede troppi errori e non riesce a essere cinico nei momenti chiave dell’incontro. Il torinese, che non sembra a suo agio sul campo di Bratislava, gioca contratto e perde il servizio nel settimo gioco, reagendo con un immediato contro break. Quando il primo set va al tie break però Horansky cresce di intensità e si porta subito sul 5-0, non lasciando scampo al ritorno dell’italiano per chiudere 7-2. Sonego sembra reagire d’orgoglio e strappa il servizio all’avversario in apertura di secondo set, ma torna nel suo loop di errori e imprecisioni nel quarto game. Il momento chiave dell’incontro è nell’ottavo gioco, interminabile, vinto ai vantaggi da Horansky. È il break del 5-3, confermato con il turno di servizio successivo. Il successo regala alla Slovacchia l’1-1 e al sabato di Coppa Davis delle due nazionali un senso: si giocheranno prima il doppio, poi i due singolari con avversari invertiti. Stavolta, però, non si potrà più sbagliare.