Coppa Davis: l'Italia pesca Croazia, Argentina e Svezia

Tennis

Gli azzurri inseriti nel girone A con sfide a Bologna dal 14 al 18 settembre. Le eventuali fasi finali si giocheranno a Malaga dal 21 al 27 novembre.

Croazia, Argentina e Svezia. Queste le avversarie degli azzurri nel girone casalingo che vedrà la squadra di capitan Filippo Volandri impegnata all'Unipol Arena di Bologna dal 14 al 18 settembre in Coppa Davis. Il sorteggio di Malaga ha dato vita anche agli altri tre raggruppamenti, che si giocheranno in altrettante città europee. Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud, si sfideranno a Valencia (che ha sostituito Malaga, designata per ospitare le fasi finali), mentre Francia, Germania, Belgio, Australia gareggeranno a Amburgo e USA, Regno Unito, Kazakhstan, Olanda a Glasgow. Getty Images

Le prime due di ogni girone passano alla fase successiva. Nel girone A, quello dell'Italia, la nazionale più ostica è la Croazia, finalista nel 2021 e testa di serie numero 1 (vista l'espulsione della Russia campione in carica). Per quel che riguarda il proseguo del torneo, cioè le fasi finali in programma dal 21 al 27 novembre in quel di Malaga, è stato sorteggiato che la vincente del raggruppamento dell'Italia sarà nel primo quarto di finale contro la seconda classificata del Gruppo D (USA, Regno Unito, Kazakhstan, Olanda). La seconda classificata del nostro gruppo, invece, sarà nell’ultimo quarto con la vincente del Gruppo B (Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud).

Queste le dichiarazioni di Filippo Volandri, capitano della squadra azzurra: ""È un girone tosto, difficile, ma molto stimolante. Ritrovare la Croazia contro la quale abbiamo perso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ulteriore di rivincita". La strada è ancora lunga ma, aggiunge Volandri:"in vista di settembre abbiamo tutto il tempo per poterci attrezzare e soprattutto faremo tesoro dell'esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta a dare il massimo per centrare la qualificazioni ai quarti e volare a Malaga per la fase finale".