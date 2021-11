Coppa Davis, il programma: Italia contro Usa e Colombia

TENNIS

Azzurri in campo venerdì e sabato: la rassegna si chiude a Madrid il 5 dicembre

Scattano oggi e termineranno domenica 5 dicembre le Davis Cup Finals 2021 di tennis: durante la prima fase a gironi e nei quarti di finale saranno coinvolte tre città, Madrid (Spagna), Innsbruck (Austria) e Torino (Italia), mentre semifinali e finali saranno giocate nella capitale iberica. L‘Italia, inserita nel Girone E, giocherà a Torino sia venerdì 26 novembre alle 16.00 contro gli USA, che sabato 27 novembre alle 16.00 contro la Colombia. Getty Images

IL PROGRAMMA DELLA COPPA DAVIS

Fase a gironi

Giovedì 25 novembre

Canada-Svezia (Gruppo B) ore 16:00

Francia-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 16:00

Croazia-Australia (Gruppo D) ore 16:00

Venerdì 26 novembre

Spagna-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Serbia-Austria (Gruppo F) ore 16:00

USA-Italia (Gruppo E) ore 16:00

Sabato 27 novembre

Kazakhistan-Svezia (Gruppo B) ore 10:00

Russia-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Francia-Gran Bretagna (Gruppo C) ore 10:00

Serbia-Germania (Gruppo F) ore 16:00

Australia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

Italia-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Domenica 28 novembre

Canada-Kazakhistan (Gruppo B) ore 10:00

Spagna-Russia (Gruppo A) ore 16:00

Gran Bretagna-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 10:00

Germania-Austria (Gruppo F) ore 16:00

Croazia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

USA-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Quarti di finale

Lunedì 29 novembre

Q1 Vincitore Gruppo D vs vincitore Gruppo E (ore 16:00)

Martedì 30 novembre

Q2 Vincitore Gruppo C vs vincitore Gruppo F (ore 16:00)

Mercoledì 1° dicembre

Q3 Vincitore Gruppo B vs migliore seconda (ore 16:00)

Giovedì 2 dicembre

Q4 Vincitore Gruppo A vs migliore seconda (ore 16:00)

Semifinali

Venerdì 3 dicembre

S1 Vincitore Q1 vs Vincitore Q3 (ore 16:00)

Sabato 4 dicembre

S2 Vincitore Q4 vs Vincitore Q2 (ore 13:00)

Finale

Domenica 5 dicembre

F1 Vincitore S2 vs Vincitore S1 (ore 16:00)

