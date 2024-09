Coppa Davis, tocca a Cobolli: sostituisce Arnaldi contro il Belgio

coppa davis

Il tennista toscano provato in allenamento con Berrettini dal ct Volandri: pronto per il secondo singolare

© sportmediaset La conferma ufficiale arriverà solo un'ora prima del match, alle ore 14, ma sembra ormai già deciso: Flavio Cobolli farà il suo esordio con la maglia dell'Italia nel secondo singolare contro il Belgio previsto nella seconda giornata di qualificazioni di Coppa Davis. Il ct Volandri ha provato il tennista toscano contro Berrettini - che scenderà in campo per primo -, chiara indicazione che Matteo Arnaldi - provato le altre volte in allenamento - non dovrebbe farcela per via del problema alla caviglia rimediato contro il Brasile.

Per Cobolli si tratterebbe dell'esordio nella corsa all'Insalatiera e avrebbe il compito di affrontare Zizou Bergs in qualità di miglior singolarista tricolore. Il numero 72 al mondo è fresco di precedente col 22enne azzuro visto che i due si sono scontrati al secondo turno degli US Open, vinto dal toscano per 4-6 6-3 7-5 6-3, tuttavia il belga ha saputo imporsi nelle due sfide di Davis contro la Croazia che ha permesso alla squadra di Steva Darcis di accedere alla fase a gironi.