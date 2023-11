Coppa Davis, l'Italia debutta contro l'Olanda nei quarti di finale

Jannik Sinner ha trascinato idealmente una nazione intera sul campo da tennis al termine di una settimana da urlo alle Atp Finals, ora tocca a tutta la squadra azzurra riportare in Italia un trofeo che manca dal 1976. Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e, ovviamente, il numero 4 del ranking mondiale, sono pronti a esordire nella Final Eight di Coppa Davis a Malaga contro l'Olanda nel confronto che vale un posto in semifinale. A sostenere i ragazzi convocati dal capitano Filippo Volandri sugli spalti spagnoli ci sarà anche un tifoso speciale in più, Matteo Berrettini, che come accaduto nel primo turno a Bologna ha voluto raggiungere i compagni per star loro vicino in attesa di rientrare a pieno regime nel circuito nel 2024.