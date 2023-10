China Open, la finale tra Sinner e Medvedev in diretta: segui il LIVE

TENNIS

Dopo il successo in semifinale contro Alcaraz, l'altoatesino sfida il tennista russo

© Getty Images Dopo aver battutto lo spagnolo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si gioca a Pechino la finale del China Open, torneo ATP 500, contro il russo Daniil Medvedev. Segui qui la diretta testuale del match.

LA FINALE DEL TORNEO CHINA OPEN SINNER-MEDVEDEV

PRIMO SET

4-4 Sinner spreca una palla break che gli avrebbe consentito di servire per il set lasciando andare lo smash fuori dal campo. L'altoatesino perde così il game ai vantaggi a favore di Medvedev, imprendibile al servizio con due ace

4-3 Il bolzanino soffre, ma riesce ad aprirsi la strada fra le difese di Medvedev costringendo l'avversario a continui cambi di direzione e costruendosi così il punto

3-3 Continua l'equilibrio fra Sinner e Medvedev che si conferma una sentenza al servizio andando a segno con oltre il 90 % sulla prima

3-2 Grande solidità offensiva di Sinner che recupera da due errori, il primo appoggiando fuori un punto già realizzato, e successivamente spedendo in rete una palla corta. L'altoatesino si è quindi spesso avvicinato al centro del campo sorprendendo Medvedev ritrovandosi però a dover far i conti con una palla break per il russo. Sinner ha però mantenuto la calma ed è rimasto al comando delle operazioni

2-2 Nuova risposta per Medvedev che mantiene il servizio usufruendo della propria efficacia sulla prima

2-1 Continua il momento positivo per Sinner al servizio che, colpendo verso l'esterno, riesce a disinnescare Medvedev risultando efficace anche a rete

1-1 Il russo pareggia i conti dopo un buon avvio di game di Sinner che però paga a caro prezzo un ace dell'avversario e una risposta di dritto in rete

1-0 Sinner apre subito la sfida nel migliore dei modi mantenendo il servizio e apparendo aggressivo nel gioco, mettendo alle corde Medvedev

Aprirà il match l'azzurro che vinto il sorteggio e servirà per primo dopo alcuni minuti di riscaldamento.

Sinner e Medvedev scendono in campo accompagnati dal calore del pubblico che ha riempito gli spalti del Diamond Stadium dove l'altoatesino si giocherà la quinta finale stagionale.

Ultimo atto del China Open per Jannik Sinner che sarà chiamato ad affrontare il russo Dimitri Medvedev, vera e propria "bestia nera" per il tennista azzurro che ha sempre perso nei sei precedenti. Le condizioni meteorologiche appaiono particolarmente favorevoli complice una temperatura di 19 gradi e un tasso di umidità che si aggira attorno al 29 %.