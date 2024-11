Darren Cahill racconta Jannik Sinner: "È stato lui a prenderci per mano e accompagnarci fuori dal caso Clostebol"

Il trucco per rimanere sempre al comando è mantenere sempre il sorriso. Un "toccasana" che sta accompagnando Sinner nel corso di tutta la sua carriera rendendolo uno giocatori più amati dal circuito: "Jannik ha trovato il modo di sorridere anche nelle difficoltà. Ha solo 23 anni, ha un lungo viaggio davanti a sé. Questo sport, se non ti diverti, diventa insostenibile. A volte le cose non vanno come vorresti, ma quando ci sono 10mila persone a vederti e la metà di loro magari sono bambini che sognano di essere Sinner, allora il motivo per sorridere si trova. La sua forza è la consapevolezza di essere privilegiato nel fare quello che ama - ha concluso Cahill -. Non date Djokovic per finito. Lui è una leggenda e le leggende trovano sempre il modo per tirarsi fuori dai momenti difficili, altrimenti non avrebbe vinto 24 Slam. Lo ha dimostrato nel modo in cui ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi".