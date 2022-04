Boris Becker condannato a 2 anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta

LA SENTENZA

L'ex tennista tedesco avrebbe nascosto milioni di sterline ai creditori per coprire i debiti accumulati

L'ex campione di tennis Boris Becker è stato condannato a due anni e mezzo di prigione per bancarotta fraudolenta. Ad inizio mese Becker, 54 anni, era stato giudicato colpevole dalla Southwark Crown Court di quattro dei 24 reati a lui contestati nel processo per fallimento dichiarato nel 2017. Oggi il tribunale londinese ha stabilito l'entità della condanna che dovrà scontare. Getty Images

Becker è stato riconosciuto colpevole di aver nascosto milioni di sterline in beni, inclusi i due trofei vinti a Wimbledon, per evitare di pagare i debiti accumulati - circa 60 milioni di euro - nel corso degli anni nonostante un tenore di vita mantenutosi a livelli altissimi (doppio divorzio compreso). Il caso è scoppiato il 21 giugno 2017 quando Becker non è riuscito a restituire un prestito di 3 milioni di sterline per la sua tenuta a Maiorca, in Spagna.

Il tedesco, che nel 2002 era stato condannato per evasione fiscale in Germania, si è presentato al Southwark Crown Court di Londra assieme alla compagna Lilian de Carvalho Monteiro per assistere alla decisione sulla detenzione. Il suo avvocato in aula lo ha difeso: "Becker non ha letteralmente nulla, è caduto in disgrazia. Questi procedimenti hanno distrutto la sua carriera e messo fine a qualsiasi prospettiva. La sua reputazione è a brandelli e dovrà fare affidamento sugli altri".