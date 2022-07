Berrettini torna in campo dopo il Covid e vince a Gstaad

Buona la prima per Matteo Berrettini al torneto Atp 250 di Gstaad. L'azzurro è tornato in campo dopo lo stop per il Covid che l'ha costretto a saltare Wimbledon e ha battuto Richard Gasquet in due set conquistando il pass per i quarti di finale. Berrettini si è sbarazzato del francese con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Al prossimo turno l'italiano se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez.