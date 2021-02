Australian Open: vola al terzo turno Nadal, steso Mmoh

TENNIS

Il campione spagnolo batte agevolmente in tre set lo statunitense: 6-1, 6-4, 6-2. Ai sedicesimi di finale anche Medveded, Tsitsipas e Rublev

Rafael Nadal non dimostra troppi problemi nell’archiviare la pratica Michael Mmoh e accedere così al terzo turno degli Australian Open 2021: il numero 2 al mondo vince 6-1, 6-4, 6-2 contro lo statunitense. Rispettano il pronostico della vigilia anche Daniil Medveded, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Bene anche Alex de Minaur. Nel tabellone femminile, ok Ashleigh Barty, Elina Svitolina e Karolina Pliskova; eliminata invece Sofia Kenin.

Nessun problema per Rafael Nadal, che si sbarazza con molta facilità dello statunitense Michael Mmoh (n.177 del ranking Atp), volando così al terzo turno degli Australian Open, dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per il campione maiorchino, che comanda alla perfezione tutta la sfida, risparmiando energie importanti in vista del proseguimento del torneo di Melbourne. Mmoh ha provato anche ad alzare il livello nel secondo set ma è stato respinto con perdite; come del resto è successo nell’ultimo parziale. Il momento più difficile del match di Nadal è arrivato paradossalmente fuori dal campo: una signora, sotto evidenti effetti dell’alcool, ha iniziato a disturbare il gioco, urlando e comportandosi in maniera poco esemplare, per poi rifilare dagli spalti un dito medio ed è stata portata via dalle guardie, tra le risate dello spagnolo.

Al terzo turno degli Australian Open accede anche Daniil Medveded, numero 4 del mondo, che si sbarazza dello spagnolo Roberto Carballés Baena (99), steso 6-2, 7-5, 6-1. Stefanos Tsitsipas (6) soffre non poco contro l’australiano Thanasi Kokkinakis (267): finisce dopo cinque set con il punteggio finale di 6(5)-7, 6-4, 6-1, 6(5)-7, 6-4. Ufficializza il passaggio del turno Andrey Rublev (8) dopo un lungo tie-break nel terzo set contro il brasiliano Thiago Monteiro (74): il risultato conclusivo è 6-4, 6-4, 7-6(8). Ai sedicesimi di finale vola pure Alex de Minaur, n.23 del ranking Atp, il quale s’impone 6-3, 6-3, 7-5 contro l’uruguaiano Pablo Cuevas (72), che aveva eliminato Seppi.

TABELLONE FEMMINILE

La numero uno al mondo, l’australiana, Ashleigh Barty, vince 6-1, 7-6(7) contro la russa Daria Gavrilova (n.387) e accede al terzo turno. Viene invece eliminata la n.4 del ranking Wta: la statunitense Sofia Kenin, infatti, è costretta al ko 6-3, 6-2 contro l’estone Kaia Kanepi (65). L’ucraina Elina Svitolina (5) batte 6-4, 6-3 la statunitense Cori Gauff (48), mentre la ceca Karolina Pliskova (6) ha la meglio 7-5, 6-2 contro la statunitense Danielle Collins (40).