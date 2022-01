Australian Open: Sinner vola senza problemi ai sedicesimi

TENNIS

Sconfitto in tre set lo statunitense Johnson 6-2, 6-4, 6-3: il suo avversario al terzo turno sarà il giapponese Daniel

Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno degli Australian Open: è il quarto italiano di questa edizione a centrare il traguardo dopo Berrettini, Sonego e Giorgi. Ottima e convincente vittoria quella ottenuta contro lo statunitense Steve Johnson, al quale lascia praticamente soltanto le briciole: 6-2, 6-4, 6-3 il punteggio che l’altoatesino rifila all’avversario. Ai sedicesimi di finale, Sinner sarà impegnato contro il giapponese Tarō Daniel.

In un’ora e 41 minuti Jannik Sinner archivia la pratica Steve Johnson e prosegue nel proprio percorso netto agli Australian Open 2022. Dopo Sousa al primo turno, anche lo statunitense viene steso in tre set: 6-2, 6-4, 6-3 il risultato finale, al termine di una prestazione show che non lascia spazio ad alcuna minima discussione su chi meritasse la qualificazione ai sedicesimi di finale. L’azzurro domina la sfida nonostante un combattente americano che, dopo aver subìto una lezione di tennis nel primo parziale, lotta ma cade sotto i colpi profondi e rapidi del classe 2001.

Sinner si assicura il primo set cedendo solo due “quindici” in quattro turni di battuta: fatali per l’americano i due break del primo e terzo gioco ottenuti dall’azzurro. Secondo parziale decisamente più equilibrato, con Johnson un po’ più solido al servizio ma sempre incapace di rispondere con efficacia al servizio dell’altoatesino. Lo statunitense, che spinge quanto più ha può con il diritto, salva una palla-break nel quinto game, ma nel nono l’impresa non gli riesce e, poco dopo, Jannik chiude il set con una prima vincente. Sinner strappa il servizio a Johnson anche in avvio di terza frazione. Nel quarto game (per lui il più complicato della giornata al servizio con 12 punti giocati) l’azzurro concede con un doppio fallo la prima palla-break dell’incontro, ma la cancella con l’accoppiata servizio-diritto, per poi salire sul 3-1. Il rovescio in risposta dell’americano continua ad essere un bancomat per l’altoatesino, che chiude il discorso al nono game con un altro break (6-3). Ora Sinner se la vedrà al terzo turno con Tarō Daniel, che ha sconfitto con un triplo 6-4 Andy Murray migliorando così il proprio piazzamento agli Australian Open.