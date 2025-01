Australian Open: Errani-Paolini partono bene, battute Hon-Saville. Bolelli-Vavassori agli ottavi

Parte bene l'Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra ha cominciato il primo Slam della stagione battendo in due set, in un'ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-1 7-5, le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Il break nel primo game di risposta lancia le azzurre nel primo set, senza storia, concluso con uno smash a rimbalzo fuori misura di Saville. Più lottato il secondo parziale, in cui le azzurre rimontano da sotto 3-5 e chiudono al secondo match point, grazie a un diritto diagonale largo da sinistra di Hon. Le campionesse di doppio affronteranno ora Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno iniziato il 2025 vincendo il torneo di Brisbane, in una riedizione della finale dei Giochi Olimpici di Parigi.