Australian Open, Djokovic in dubbio: "Senza vaccino non può entrare nel Paese"

Il campione serbi potrebbe non avere la possibilità di difendere il titolo vinto l’anno scorso, il ministro dell’immigrazione australiano è stato chiaro

Novak Djokovic non potrà entrare in Australia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Australian Open se non sarà completamente vaccinato contro il Covid 19. Lo ha detto oggi il ministro dell'immigrazione del paese australiano, Alex Hawke. Il tennista serbo ha finora rifiutato di rivelare se sia vaccinato o meno, mettendo addirittura in dubbio la propria partecipazione agli Australian Open. Getty Images

Il ministro australiano ha confermato infatti che per giocare gli Australian Open a Melbourne tutti i giocatori dovranno essere in possesso di doppia vaccinazione: "Vale per tutti quelli che vogliano entrare in Australia, non solo per i giocatori di tennis - ha detto Hawke alla Australian Broadcasting Corporation - Non ho un messaggio per Novak. Ho un messaggio per tutti coloro che desiderano visitare l'Australia. Dovranno avere la doppia vaccinazione".

A parte Djokovic, che ha vinto nove dei suoi titoli del Grande Slam agli Australian Open e gli ultimi tre consecutivi al Melbourne Park, la regola potrebbe escludere decine di giocatori dal torneo. Secondo alcune fonti, infatti, più di un terzo di loro non sarebbe vaccinato nonostante le raccomandazioni di Atp e Wta. Medvedev e Zverev, ad esempio, hanno espresso scetticismo, mentre Tsitsipas ha annunciato che si sarebbe vaccinato solo a fine anno.

"I dettagli sui visitatori internazionali che entrano nel Paese devono ancora essere decisi e speriamo di avere presto maggiori informazioni" ha detto un portavoce di Tennis Australia che organizza il torneo. Il ministro della salute australiano, Greg Hunt, ha aggiunto che le regole del paese riguardano la protezione degli australiani e "si applicano a tutti indistintamente. Non importa se sei il numero uno al mondo o qualcos'altro".

L'Australia ha chiuso i suoi confini internazionali per 18 mesi. I viaggi internazionali dovrebbero iniziare per i cittadini australiani entro poche settimane, ma i non cittadini dovrebbero essere esclusi fino all'inizio del 2022. Per le autorità dello stato di Victoria, che ospita l'Australian Open, nessun trattamento speciale è previsto per i tennisti che parteciperanno allo Slam di Melbourne. Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, è stata chiusa da agosto per l'aumento dei contagi causati dalla variante Delta. Il lockdown, durato oltre 200 giorni, terminerà venerdì, quando si prevede che il 70% della popolazione adulta di Victoria sarà completamente vaccinata.