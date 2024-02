Atp Rotterdam: Sinner supera Monfils in tre set, ai quarti c’è Raonic  

TENNIS

L’altoatesino regola 6-3, 3-6, 6-3 il francese e si qualifica al terzo turno della competizione

© twitter Jannik Sinner regola Gael Monfils al secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam sul cemento indoor e si qualifica ai quarti di finale della competizione, dove affronterà il canadese Raonic (vincente nella giornata di ieri contro il kazako Bublik per due set a zero). L’azzurro trova il break in apertura e si porta sul 6-3, dopodiché il francese risponde nel parziale successivo con lo stesso punteggio e cede solo nel set decisivo ancora per 6-3.

Ottimo avvio di Jannik Sinner, che al primo turno di servizio del francese si porta immediatamente sul 2-0, sfruttando un gioco quasi perfetto in cui riesce a scappare fino allo 0-40 prima di lasciare un solo punto alla wild card. L’azzurro gestisce magistralmente, riuscendo a mantenere la lucidità anche nei momenti in cui Monfils riesce ad insidiare il suo servizio, portandolo ai vantaggi poco prima del 4-1. Il numero quattro del mondo non fatica nei due turni di battuta successivi e chiude il primo parziale con un 6-3 piuttosto agevole in trentadue minuti. Il francese reagisce nel secondo set e riesce a trovare il break su Sinner al quarto game, lasciando a quindici il campione degli Australian Open con l’aiuto di un suo doppio fallo. Le variazioni del trentasettenne mettono in difficoltà l’avversario, che reagisce prontamente e riesce a procurarsi la palla del 5-4, ma Monfils si affida al servizio e riesce a mantenere il servizio per il 6-3 del pareggio. L’altoatesino riparte con decisione in avvio di terzo set e trova subito il break, lasciando il numero 70 del circuito a zero ed orientando di fatto l’incontro verso la vittoria: il francese riesce a mantenere il turno di servizio successivo dopo un infinito game ma non può più rientrare nel match fino al 6-3 finale che chiude la sfida in poco meno di due ore. Jannik accede così ai quarti della finale della competizione dove lo attende Raonic, che ieri ha trionfato con un doppio 6-4 contro il kazako Bublik.