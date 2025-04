Atp Montecarlo, il tabellone: Berrettini sul cammino di Zverev, Fognini rischia Alcaraz

Sulla strada di Alexander Zverev verso la prima posizione del ranking di Jannik Sinner c'è un altro italiano: Matteo Berrettini. Il tedesco è l’ultimo giocatore che può ancora ambire a sfilare lo scettro del numero 1 Atp all'azzurro, ma per farlo avrebbe bisogno di una stagione sulla terra praticamente perfetta, a partire dal Master1000 di Montecarlo al via lunedì prossimo. E il sorteggio del torneo del Principato non ha sorriso a Sasha: al secondo turno il numero 2 del mondo potrebbe trovare Matteo Berrettini, un cliente più che scomodo da incontrare nelle prime battute del torneo.