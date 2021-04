Atp Montecarlo, Djokovic e Zverev fuori a sorpresa. Tsitsipas ai quarti

TENNIS

Daniel Evans elimina un opaco Nole con il punteggio di 6-4, 7-5. Fuori in due set anche il tedesco, che cede al n.15 Atp Goffin. Il greco si libera agevolmente di Garin

Giornata di sorprese quella degli ottavi dell’Atp di Montecarlo: la più grande è l’eliminazione del numero 1 al mondo Novak Djokovic (reduce dal successo su Jannik Sinner), battuto da Daniel Evans (n.33) con il punteggio di 6-4, 7-5 in 2 ore e 8 minuti. Nello stesso lato del tabellone perde anche un altro dei favoriti, Alexander Zverev, che cede 6-4, 7-6(7) al belga Goffin. Avanza ai quarti, invece, Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4 al cileno Garin).

Evidentemente l’incontro di ventiquattr’ore prima contro Jannik Sinner qualche scoria l’ha lasciata: Novak Djokovic saluta già agli ottavi di finale il Masters 1000 di Montecarlo dopo una prestazione deludente contro un avversario, il numero 33 al mondo Daniel Evans, capace non solo di rispondere colpo su colpo ai tentativi del leader della graduatoria Atp, ma anche di prodursi in un’eccezionale rimonta nel secondo set, per chiudere l’incontro sul 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 8 minuti di gioco. Nole parte male (perde i primi tre game, due dei quali sul proprio servizio) e pur riuscendo ad arrivare fino al 4-4 nel primo set cede alla distanza contro un Evans parso più lucido mentalmente, oltre che più fresco fisicamente. Tanto che nella seconda frazione, pur andando sotto 0-3, il britannico piazza un clamoroso parziale di sette giochi a due, che vale il passaggio ai quarti di finale.

Nel prossimo turno sarà un’altra sorpresa a sfidare Evans: nello stesso lato del tabellone, infatti, il numero 6 al mondo Alexander Zverev perde 6-4, 7-6(7) contro David Goffin, un risultato meno clamoroso (il belga è pur sempre il n.15 Atp) ma pur sempre inatteso alla vigilia. Dopo un primo set vinto con relativa facilità, Goffin soffre il rientro del tedesco nel secondo, e arriva a giocarsi tutto al tie-break: qui, sul 6-2, spreca ben quattro palle match, ma la rimonta fino al 6-7 nel minigioco costa fatica a Zverev, che perde gli ultimi tre punti ed è costretto a salutare anzitempo la compagnia. Pronostico rispettato, invece, per quel che riguarda Stefanos Tsitsipas, che batte 6-3, 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco il cileno Cristian Garin: per il greco, numero 5 Atp, nessun problema contro il n.24, mai davvero in partita. Ai quarti Tsitsipas incontrerà Alejandro Davidovich Fokina (58° al mondo), giustiziere di Lucas Pouille (86) in due set, terminati 6-2, 7-6(2).