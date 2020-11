Atp Finals: Zverev batte Schwartzman e resta in corsa per la semifinale

ATP FINALS

Alexander Zverev riscatta il pesante ko subìto contro Medveded e supera 6-3, 4-6, 6-3 Diego Schwartzman, nella sfida valevole per la seconda giornata del girone “Tokyo 1970” delle Atp Finals. Il tedesco chiude il primo set in 39 minuti, ma nel secondo spreca un break di vantaggio e così l’argentino pareggia i conti. Nel terzo parziale il teutonico fa la differenza al servizio. Zverev può ancora sperare nella semifinale; Schwartzman è quasi fuori.

ZVEREV NON SBAGLIA

Alexander Zverev è abile nell’aggiudicarsi l’importantissimo match contro Diego Schwartzman per sperare ancora in un posto nella semifinale delle Atp Finals 2020. Quando il primo set sembra essersi messo in discesa, si spegne la luce per l’argentino, che perde per due volte il servizio lasciandosi scappare l’avversario (5-2). Schwartzman commette troppi errori non forzati dei quali approfitta il tedesco che, senza forzare troppo, riesce comunque a tenere il servizio e portare a casa il primo set col punteggio di 6-3.

Dopo un passaggio a vuoto di Zverev, che concede all’avversario il controbreak che vale la parità (3-3), segue una fase di secondo parziale abbastanza equilibrata nella quale i punti seguono perfettamente l’ordine dei turni di servizio (4-4). Se l’argentino tiene bene alla battuta, non si può dire lo stesso di Zverev, che consente a Schwartzman di salire 15-40. Il tedesco prova a rimanere a galla e trova l’ace, ma sul secondo set point sbaglia un dritto tutt’altro che impossibile (6-4). Nel terzo decisivo set Zverev non riesce a procurarsi alcuna palla break fino al quinto game, quando sale sul 40-15 e grazie a un preciso dritto si porta avanti 3-2 nel punteggio. L’argentino si riporta in scia (4-3), ma il teutonico trova una buona continuità e, dopo aver tenuto il servizio, pesca il break decisivo: 6-3.