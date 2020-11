Atp Finals, Thiem stende Djokovic e vola in finale

ATP FINALS

Intensa, equilibrata e a dir poco spettacolare la semifinale delle Atp Finals che premia Dominic Thiem, bravissimo a resistere a un Novak Djokovic combattivo, che non avrebbe rubato nulla se fosse riuscito a conquistare a sua volta l’accesso all’atto conclusivo. Già dal primo set l’austriaco e il serbo si danno battaglia con colpi di altissimo livello e non è un caso che a fare la differenza sia un solo break, che Thiem riesce a conquistare all’undicesimo game, prima di chiudere la frazione sul proprio servizio 7-5 dopo 53 minuti. Il numero 3 al mondo potrebbe anche aggiudicarsi la sfida nel secondo set, ma Djokovic riesce a trascinarlo fino al tie-break e ad annullare, nel minigioco conclusivo, ben quattro palle match, contando così di portare dalla sua parte l’inerzia dell’incontro. Gli scambi tra i due contendenti restano però equilibrati anche nella frazione decisiva che finisce, a sua volta, al tie-break. Qui Djokovic parte forte e avanza fino al 4-0, ma l’austriaco si rialza e completa una spettacolare rimonta con un parziale di 7 punti a uno, chiudendo l’incontro dopo quasi tre ore di gioco. Seconda finale consecutiva alle Atp Finals per Thiem, che l’anno scorso si arrese a Tsitsipas, mentre Djokovic deve dire addio al sogno di raggiungere Federer a sei vittorie nel torneo: l’ultimo successo del serbo nelle Finals resta quello del 2015.