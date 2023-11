NITTO Atp Finals: Sinner osservato speciale a Torino, montepremi super

TENNIS

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM A Torino c'è grande attesa per le Nitto ATP Finals e al Pala Alpitour è tutto pronto per il "Torneo dei Maestri" che andrà in scena dal 12 al 19 novembre. Jannik Sinner, numero 4 del ranking Atp, è già arrivato in città per prepararsi al meglio al grande evento con largo anticipo. L'altoatesino, del resto, è l'osservato speciale delle Finals 2023. E sulle sue prestazioni, visti gli ultimi ottimi risultati, c'è grande attesa da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Giovedi alle 15 verranno sorteggiati i due gruppi e si conosceranno i suoi rivali.

Nella prima fase Jannik non potrà sfidare Medvedev, però sul suo cammino di sicuro incrocerà uno tra Alcaraz e Djokovic. Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune completano poi l'elenco dei "magnifici otto" che si contenderanno il ricco titolo. Oltre al blasone delle Finals, infatti, a Torino in palio c'è anche un montepremi super.

Tra singolo e doppio in ballo ci sono 14 milioni di euro. Per la sola partecipazione al torneo i giocatori guadagneranno 305mila euro (140mila per la Riserva) e una vittoria nel girone vale 364mila euro. Cifre altissime, che dopo la fase a gironi aumentano ulteriormente. Una vittoria in semifinale vale più di un milione, mentre chi si aggiudica il torneo si porta a casa altri due milioni. Numeri alla mano, ipotizzando un percorso netto dall'inizio alla fine, a Torino l'eventuale campione imbattuto incasserebbe in totale un premio da 4,5 milioni di euro. Poco più dell'edizione delle Finals 2022, quando Djokovic vinse e portò a casa 4.740,300 dollari.