Atp Finals: Medvedev debutta con una vittoria in rimonta

TENNIS

Il russo, vincitore della scorsa edizione, supera in tre set il polacco Hurkacz e sale subito in vetta al gruppo rosso, quello di Berrettini

Le Nitto Atp Finals 2021 di Torino si aprono con la vittoria del campione in carica, Daniil Medvedev: il numero 2 al mondo, infatti, supera in tre set Hubert Hurkacz e sale subito in vetta al gruppo rosso, lo stesso di Berrettini e Zverev. Un successo che arriva in rimonta: il russo non concede neanche una palla break e, pur perdendo 7-6(5) il primo set, ribalta la contesa grazie al 6-3, 6-4 del secondo e del terzo parziale.

Debutto vincente alle Nitto Atp Finals 2021 per Daniil Medvedev, trionfatore della scorsa edizione. Il russo, infatti, batte Hubert Hurkacz al termine di un match a due volti, che consegna però il primo successo al numero 2 al mondo, inserito nel gruppo rosso con protagonisti anche Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Il 25enne di Mosca gioca un match durante il quale non rischia mai di perdere il servizio, in un primo set in cui il turno in battuta è protagonista in tutti e dodici i game. Si va allora al tie-break, nel quale il polacco si porta dal 3-2 al 6-2.

Medvedev annulla tre set point, ma sul quarto non può far nulla: con un 7-5, Hurkacz si aggiudica il primo set. Il parziale perso scatena il russo, che fino alla fine dell'incontro non sbaglia più nulla, restando solido in difesa ma iniziando a crearsi, e poi a sfruttare, occasioni di break. In avvio di secondo e terzo parziale, il numero 2 della classifica Atp strappa per due volte il servizio a Hurkacz: due 2-0 che si trasformano rispettivamente nel 6-3 del secondo set e nel 6-4 del terzo, che gli regalano la rimonta. Medvedev conquista così la prima vittoria nel gruppo rosso: le sfide contro Zverev e Berrettini, invece, sono già decisive per Hurkacz, fermo a 0 dopo un match nel quale non riesce a procurarsi neanche una palla break.