Atp Finals: Medveded batte Thiem e vince per la prima volta il torneo  

Le Atp Finals 2020 vanno a Daniil Medveded, che riesce a prevalere in rimonta su Dominic Thiem nella finale di Londra: finisce 4-6, 7-6(2), 6-4. Il numero 3 al mondo conquista il primo set grazie al break del quinto game; il russo, tra mille difficoltà al servizio, pareggia i conti al tie-break, per poi imporsi nel terzo parziale. Medveded vince per la prima volta il Master di fine anno; per Thiem arriva il ko all’ultimo step come l’anno scorso.

Eppure l’inizio di match era stato favorevole a Thiem. Nel quinto game del primo set, infatti, il russo ha un clamoroso passaggio a vuoto: da 40-0 sbaglia tutto e regala il break al rivale. Thiem ne approfitta e, grazie a un servizio solido e a un nastro fortunato sul set point, chiude 6-4. Medvedev non perde però mai la bussola: nel secondo parziale si salva in un infinito quinto game da 14 punti (una palla break annullata con un ace) e si ripete anche nel settimo (due break point falliti malamente dall'austriaco), conquistandosi poi con le proprie armi un tie-break che è il vero spartiacque di questa finale. Aperto con un mini-break e con il 2-0 a favore di Thiem, da quel momento l’austriaco non fa più un punto, trovandosi davanti un avversario esaltante ed esaltato dalle proprie capacità di pizzicare angoli impossibili e recuperi prodigiosi.

Da lì la finale ha avuto un padrone chiaro. Un Thiem ammirevole, combattivo, prova nonostante le immediate difficoltà dei primi due giochi a rimanere incollato al punteggio. Sul terzo game del proprio servizio, però, la resistenza in battuta dell’austriaco crolla dopo 2 ore e 22 minuti. Una volta consolidato il break sul 4-2, Medvedev non concede più nulla, strappando dunque alla sua seconda presenza in carriera a Londra il titolo di Maestro del 2020.