ATP Finals, Djokovic dà forfait: "Sono ancora infortunato"

Novak Djokovic, campione uscente, non sarà al via delle ATP Finals che scatteranno domenica 10 novembre. Il fuoriclasse serbo, reduce da una vacanza alle Maldive con la famiglia, ha annunciato sui social il suo forfait e quindi la sua stagione si è ufficialmente chiusa. "È stato un onore qualificarmi per le ATP Nitto Finals di Torino - ha scritto Nole sui suoi social - Non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!". Se migliaia di tifosi che speravano di ammirarlo si disperano, possono esultare Ruud, De Minaur e Rublev che erano in lizza per gli ultimi due posti e che ora entrano tutti e tre tra i migliori 8.