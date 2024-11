Atp Finals, alle 12.45 il sorteggio dei gironi. Sinner: "Qui per dare spettacolo"

Da Milano 2019, alle Atp Next Gen Finals, Sinner non ha più vinto un trofeo davanti al pubblico di casa... "Me lo ricordo bene quel torneo, ho affrontato giocatori importanti, ho capito tante cose durante quella settimana speciale... Quanto a Torino, l’anno scorso qui ho perso in finale, non posso predire il futuro ma spero di fare molto bene davanti al pubblico di casa perché sento di essere circondato da tanto affetto". "Da allora sono cresciuto tanto - ha aggiunto - Ho fatto un bel percorso, sono maturato, ho imparato molto e adesso arrivo a Torino da numero 1 del mondo, è ovvio che sono contento. Ma come sapete posso fare meglio".