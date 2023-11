ATP Finals 2023, cosa serve a Djokovic per andare in semifinale

La sconfitta di Novak Djokovic contro Jannik Sinner ha reso cervellotico capire chi passerà in semifinale alle ATP Finals e dopo il ko nemmeno il numero 1 al mondo è sicuro di potervi accedere. Se Sinner deve battere Rune nella terza giornata per essere sicuro al 100% di essere tra i primi 4 alle ATP Finals, Djokovic dovrà fare qualche conteggio in più per capire il proprio destino scendendo in campo prima della sfida tra Sinner e Rune.