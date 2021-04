Atp Barcellona, Sinner stende Rublev e vola in semifinale

Prosegue il momento magico di Jannik Sinner. L'azzurro si è infatti qualificato per le semifinali del "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro, dove incontrerà Tsitsipas. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 ATP (best ranking) e undicesima testa di serie del torneo, ha battuto nei quarti il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, col punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in 1 ora e 38 minuti di gioco.

