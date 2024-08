Tennis, niente da fare per Arnaldi: out a Montreal

tennis montreal

Il sanremese perde in semifinale contro Rublev, che si impone 6-4, 6-2

© Getty Images Si interrompe in semifinale il percorso di Matteo Arnaldi all'Atp di Montreal: il sanremese, infatti, perde nettamente contro Andrey Rublev, che aveva eliminato anche Sinner ai quarti. Il russo si impone con il punteggio di 6-4, 6-2 in un match che viene interrotto a causa della pioggia. L'azzurro, impegnato anche a Cincinnati (esordio contro Etcheverry), si può consolare con il suo best ranking: è numero 29 al mondo.

Sfuma al penultimo ostacolo il sogno di Matteo Arnaldi di vincere il Canadian Open. Nella semifinale del Masters 1000 canadese, il sanremese cede nettamente ad Andrey Rublev, che aveva eliminato Sinner ai quarti di finale. Il russo, però, fa anche meglio e impiega solo due set (con in mezzo una sospensione per pioggia) a battere il secondo italiano sul suo percorso verso l'atto conclusivo (sfiderà Popyrin).

Rublev, che con la finale raggiunta si garantisce la sesta posizione nel ranking Atp, gioca la partita perfetta, concedendo appena una palla break e sfruttando al massimo gli errori di Arnaldi: nel primo set, approfitta dell'unica occasione avuta per passare dallo 0-1 al 3-1 e chiudere successivamente sul 6-4. Durante il secondo parziale, precisamente sull'1-1, la pioggia obbliga alla sospensione per più di un'ora. Al rientro in campo, Rublev annulla l'unica palla break in favore dell'azzurro e, con cinque game di fila, chiude i conti: 6-4, 6-2 e finale sul cemento canadese. Arnaldi tornerà subito in campo, visto che sfiderà Etcheverry al primo turno di Cincinnati, ma con la semifinale raggiunta a Montreal sale al 29esimo posto della classifica Atp: è il suo best ranking.

