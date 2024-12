Abodi: "Nuove regole Wada? Sinner ha smosso le coscienze"

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commenta favorevolmente la possibilità che dal 2027 la Wada non penalizzi quantità minime di doping se non producono effetti come nel caso di Jannik Sinner. "Da un lato verrebbe da dire non è mai troppo tardi, dall'altro se arrivati a questa conclusione perché non applicarla da subito anche se ormai il fatto è accertato, siamo in una zona di frontiera - ha spiegato - Quanto meno quello che è successo è riuscito a scuotere le coscienze della Wada e a far comprendere che contrastare il doping passa anche da un'interpretazione dei fatti più puntuale e profonda".