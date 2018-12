Lo sport nel 2019: l'agenda degli eventi

31/12/2018

GENNAIO 1/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Garmisch-Partenkirchen, Germania) 4/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Innsbruck, Austria) 5/1-1/2 CALCIO: Coppa d'Asia per Nazioni (Emirati Arabi) 6-17/1 RALLY: Dakar Rally (Perù) 6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Bischofshofen, Austria) 10-27/1 PALLAMANO: Campionati mondiali maschili (Danimarca e Germania) 11-13/1 BOB: Campionati europei (Schönau am Königsee, Germania) 11-13/1 PATTINAGGIO VELOCITA': Campionati europei short track (Dordrecht, Paesi Bassi) 11-13/1 SKELETON: Campionati europei (Schönau am Königsee, Germania) 12/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi - Lazio-Novara, Sampdoria-Milan, Bologna-Juventus 12/1 FORMULA E: EPrix di Marrakech (Marocco) 13/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi - Torino-Fiorentina, Inter-Benevento, Napoli-Sassuolo 14/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi - Cagliari-Atalanta, Roma-Virtus Entella 14-27/1 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia) 15-20/1 CICLISMO: Tour Down Under (Adelaide, Australia) 16/1 CALCIO Supercoppa italiana Juventus-Milan (Gedda, Arabia Saudita) 21-27/1 PATTINAGGIO DI FIGURA: Campionati europei (Minsk, Bielorussia) 24-27/1 RALLY: Rally di Montecarlo 25-27/1 SLITTINO: Campionati mondiali (Winterberg, Germania) 26/1 FORMULA E: EPrix di Santiago (Cile) 27/1 CICLISMO: Cadel Evans Road Race (Geelong, Australia)

MAGGIO



1/5 CALCIO: Champions League semifinali andata

2/5 CALCIO: Europa League semifinali andata

3/5 CALCIO: Europei Under 17 (Irlanda)

5/5 MOTOMONDIALE: GP Spagna (Jerez)

6-19/5 TENNIS: Internazionali d'Italia (Roma)

7/5 CALCIO: Champions League semifinali ritorno

8/5 CALCIO: Champions League semifinali ritorno

9/5 CALCIO: Europa League semifinali ritorno

9-12/5 RALLY: Rally di Cile

10-26/5 HOCKEY SU GHIACCIO: Campionati mondiali (Slovacchia)

10-12/5 SUPERBIKE: Round Italia (Imola)

11/5-2/6 CICLISMO: Giro d'Italia (Italia)

11/5 FORMULA E: EPrix di Monaco (Monaco)

12-18/5 CICLISMO: Giro di California (Stati Uniti)

12/5 FORMULA UNO: GP Spagna (Montmelò)

15/5 CALCIO: Finale Coppa Italia

16-19/5 GINNASTICA RITMICA: Campionati europei (Baku, Azerbaigian)

16-19/5 GOLF: PGA Championship (New York, Stati Uniti)

17-19/5 BASKET: Final Four EuroLeague maschile (Vitoria-Gasteiz, Spagna)

19/5 MOTOMONDIALE: GP Francia (Le Mans)

23/5-15/6 CALCIO: Campionato mondiale Under 20 (Polonia)

25/5 FORMULA E: EPrix di Berlino (Germania)

26/5 AUTOMOBILISMO: 500 miglia Indianapolis (Stati Uniti)

26/5 CALCIO: ultima giornata Serie A

26/5 FORMULA UNO: GP Monaco (Montecarlo)

26/5-9/6 TENNIS: Roland Garros (Parigi, Francia)

29/5 CALCIO: Finale UEFA Europa League (Baku, Azerbaigian)

30/5-2/6 CANOA: Campionati europei slalom (Pau, Francia)

30/5-15/6 CRICKET: Campionati mondiali (Inghilterra e Galles)

30/5-2/6 RALLY: Rally di Portogallo

30/5-16/6 BASKET: Finali NBA (Stati Uniti)

31/5-2/6 CANOTTAGGIO: Campionati europei (Lucerna, Svizzera)





GIUGNO



1/6 CALCIO: Finale Champions League (Wanda Metropolitano, Madrid, Spagna)

2/6 MOTOMONDIALE: GP Italia (Mugello)

5-9/6 CALCIO: Finali UEFA Nations League (Portogallo)

6/6 ATLETICA: Golden Gala Pietro Mennea (Roma, Italia)

7/6-7/7 CALCIO: Campionato mondiale femminile (Francia)

7-9/6 SUPERBIKE: Round Spagna (Jerez)

8/6 CALCIO: Qualificazioni Europei - Grecia-Italia

9/6 FORMULA E: EPrix di Berna (Svizzera)

9/6 FORMULA UNO: GP Canada (Montreal)

9-16/6 CICLISMO: Giro del Delfinato

11/6 CALCIO: Qualificazioni Europei - Italia-Bosnia

13-16/6 GOLF: US Open (Pebble Beach, Stati Uniti)

13-16/6 RALLY: Rally di Sardegna

14/6-7/7 CALCIO: Copa America (Brasile)

15-16/6 AUTOMOBILISMO: 24 ore Le Mans (Le Mans, Francia)

15/6 CICLISMO: Giro di Svizzera

15/6-7/7 CALCIO: CONCACAF Gold Cup (Stati Uniti e Costa Rica)

16-30/6 CALCIO: Campionato europeo Under 21 (Italia e San Marino)

16/6 MOTOMONDIALE: GP Catalogna (Barcellona, Spagna)

17-22/6 SCHERMA: Campionati europei (Dusseldorf, Germania)

21-30/6 BOXE: Campionati europei (Minsk, Bielorussia)

21-23/6 SUPERBIKE: Round San Marino (Misano)

23/6 FORMULA UNO: GP Francia (Le Castellet)

25-27/6 CANOA: Campionati europei sprint (Minsk, Bielorussia)

27/6-7/7 BASKET: Campionati europei femminili (Serbia e Lettonia)

28/6-7/7 BEACH VOLLEY: Campionati mondiali (Amburgo, Germania)

30/6 FORMULA UNO: GP Austria (Spielberg)

30/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda (Assen)





LUGLIO



1-14/7 TENNIS: Wimbledon (Londra, Gran Bretagna)

3-14/7 MANIFESTAZIONI MULTISPORTIVE: Universiadi (Napoli, Italia)

5-7/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna (Donington Park)

6-28/7 CICLISMO: Tour de France (Francia)

7/7 MOTOMONDIALE: GP Germania (Sachsenring)

7-20/7 CALCIO: Europei Under 19 (Armenia)

12-28/7 NUOTO: Campionati mondiali (Gwangju, Sud Corea)

12-28/7 PALLANUOTO: Campionati mondiali (Gwangju, Sud Corea)

12-14/7 SUPERBIKE: Round Stati Uniti (Laguna Seca)

13/7 FORMULA E: EPrix di New York Gara 1 (Stati Uniti)

14/7 FORMULA E: EPrix di New York Gara 2 (Stati Uniti)

14/7 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna (Silverstone)

15-23/7 SCHERMA: Campionati mondiali (Budapest, Ungheria)

18-21/7 GOLF: Open Championship (Portrush, Gran Bretagna)

23-28/7 CICLISMO BMX: Campionati mondiali (Heusden-Zolder, Belgio)

26/7-11/8 MANIFESTAZIONI MULTISPORTIVE: Giochi panamericani (Lima, Perù)

28/7 FORMULA UNO: GP Germania (Hockenheim)





AGOSTO



1-4/8 RALLY: Rally di Finlandia

3/8 CICLISMO: Clasica di San Sebastian

3-9/8 CICLISMO: Giro di Polonia

4/8 FORMULA UNO: GP Ungheria (Budapest)

4/8 MOTOMONDIALE: GP Repubblica Ceca (Brno)

5-11/8 BEACH VOLLEY: Campionati europei (Mosca, Russia)

11/8 MOTOMONDIALE: GP Austria (Spielberg)

14/8 CALCIO: Supercoppa Europea (Istanbul, Turchia)

21-25/8 CANOA: Campionati mondiali sprint (Szeged, Ungheria)

22-25/8 RALLY: Rally di Germania

23/8 VOLLEY: Europer donne (Polonia, Slovacchia, Turchia e Ungheria)

24/8-15/9 CICLISMO: Vuelta a España (Spagna)

25/8-1/9 CANOTTAGGIO: Campionati mondiali (Linz-Ottensheim, Austria)

25/8-1/9 JUDO: Campionati mondiali (Tokyo, Giappone)

25/8 MOTOMONDIALE: GP Gran Bretagna (Silverstone)

25/8 CICLISMO Classica di Amburgo

26/8-8/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

28/8-11/9 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Campionati mondiali (Mont-Sainte-Anne, Canada)

31/8-15/9 BASKET: Campionato mondiale maschile (Cina)