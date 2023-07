Romelu Lukaku, a che gioco stai giocando?

L'OPINIONE

L'attaccante belga e le sue rovesciate d'estate: dica dove vuole andare quest'anno

Uno che ha chiamato le sue società di consulenza CRESTA (ehm, tutto bene avvocato?). Tipo strano che sparisce dalle scene e blocca pure le chiamate che vengono da Milano quando lo cercano per dirgli “guarda che ci siamo, prepara i contratti”.

Lui gioca su più tavoli, chiama il Milan, ammicca con la Juve, riceve proposte più favorevoli dai bianconeri e porta dalla sua parte il giocatore. Ed eccoci al punto: qual è il volere di Lukaku? No ai soldi arabi, ma sì a quelli di altre squadre italiane?

Forse è il momento di uscire allo scoperto, di essere chiari con tutti dopo avere detto e rimangiato parole negli ultimi anni.

Le bandiere nel calcio non esistono più come le mezze stagioni. A maggior ragione per chi alla fine ne considera solo una. L’estate.

Qual è la frase del 2023, Romelu?