Se è vero che gli ultimi saranno i primi, sarà una grande stagione quella che attende l'Aprilia in MotoGP. La squadra di Noale oggi si presenterà al mondo, ultima tra i team ufficiali a togliere i veli. Lo farà a Portimao e in diretta streaming anche su Sportmediaset.it. Dalle 13, infatti, potrete seguire qui la presentazione della RS-GP in versione 2023, che sarà affidata ai riconfermati Aleix Espargarò e Maverick Vinales.