Superbike, svelato il calendario provvisorio: 13 round

13/11/2018

E' stato pubblicato il calendario provvisorio del prossimo Mondiale Superbike. Al momento conta su 13 round, di cui 12 confermati e uno ancora da assegnare. Le novità, non positive, riguardano l'uscita di scena di due piste storiche come Laguna Seca e Brno, anche se potrebbe esserci il rientro del Sudafrica con Kyalami nella data del 19-21 luglio. In Italia Rea e compagni correranno ancora a Imola a maggio e a Misano a giugno. Partenza a febbraio da Phillip Island, chiusura in Qatar a fine ottobre.