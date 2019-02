Superbike, presentata la Kawasaki di Rea e Haslam

16/02/2019

A una settimana dal via del Mondiale Superbike, è stata presentata a Phillip Island la nuova squadra Kawasaki. Il team in verde sarà ancora quello da battere, potendo vantare sul campionissimo Jonathan Rea, al quale è stato affiancato Leon Haslam al posto di Sykes. "Quello che ho imparato da questa esperienza è l’importanza di stare calmi e di concentrarsi per lavorare col team. Abbiamo la miglior struttura, la miglior moto. Sento il penso delle aspettative che ci sono su di me, ma ho bisogno di sentirmi bene quando sono in sella. La nuova moto? Ho iniziato ad amarla fin dai test pre-season. Sto lavorando per ottenere il massimo feeling, ma col tempo sono sicuro che ci innamoreremo. Speriamo di vivere una bella storia insieme”, le parole del quattro volte iridato Rea.